Hunter x Hunter: Yoshihiro Togashi svela come ha concepito il personaggio di Gon

Yoshihiro Togashi, l'autore del manga di Hunter x Hunter, ha continuato a confidarsi su quella che è la sua celebre opera, parlando maggiormente dei personaggi e di alcuni dettagli molto importanti del manga.

L'autore si è concentrato su Gon, svelando curiosità molto interessanti che vi proponiamo di seguito:

"Inizialmente, ho voluto garantire che Gon fosse un bravo ragazzo che poteva dominare i sondaggi del tipo "la persona che la gente avrebbe voluto come figlio", ma mentre la pubblicazione si avvicinava, o meglio mentre ero sul suo lavoro di preparazione, sentivo che non andava troppo bene. Un figlio che abbandona la madre adottiva per diventare un cacciatore non è proprio un bravo ragazzo, vero? Così ho iniziato a pensare: "Questo è un pazzo!". Tuttavia, non ho potuto fare molto. Dopo tutto, è un modo abbastanza normale di parlare per un ragazzino che è stato abbandonato da suo padre per diventare un cacciatore. Questo è un personaggio che è stato creato naturalmente.

Se avessi fatto del mio protagonista una "persona pulita" e l'avessi lanciato in un manga di combattimento, ci sarebbero state preoccupazioni sul metterlo in scena quando avrebbe voluto combattere. Comunque, avrebbe potuto essere una storia divertente da scrivere, ma pensavo che non fosse quella la strada che Hunter x Hunter dovesse prendere. Non volevo deludere i lettori che si aspettavano una storia incentrata sui combattimenti. Rendendo il mio eroe, Gon, un "ragazzino pazzo", sono stato in grado di scrivere lotte senza dover rappresentare i conflitti morali del personaggio.

Fondamentalmente faccio le cose a modo mio. Dal punto di vista di un osservatore esterno, la serie che sto scrivendo in questo momento può sembrare un'impresa, ma personalmente mi piace scriverla. Quando ero più giovane, mi è stato proibito di fare le cose che mi piacevano. Ora posso finalmente farle!".

Yoshihiro Togashi ha anche parlato del finale del manga, e dei retroscena che hanno portato alla creazione di Hunter x Hunter.

Cosa ne pensate dei pensieri di Togashi? Siete d'accordo con la sua linea di pensiero su Gon?