Yoshihro Togashi ha spiegato perché Hunter x Hunter non è ancora terminato

Hunter x Hunter ha debuttato per la prima volta su Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1998, e i fan si sono a lungo domandati se Yoshihiro Togashi avrebbe mai portato effettivamente a termine la serie. Recentemente, in un'intervista, Togashi ha confermato le sue intenzioni di concludere il manga, rivelando anche perché non lo abbia ancora fatto.

Togashi ha espresso le sue paure su come i suoi fan avrebbero potuto sentirsi se avesse continuato la serie al di là di quella che percepiva essere una conclusione naturale, "Si può dire che ad un certo punto della storia - quando Gon incontra Gin - ho già completato la storia una volta. Credo che alcuni lettori debbano aver pensato 'Non sarebbe dovuto essere il finale?', e l'ho scritto perché lo sembrasse in effetti, ma non intendevo interrompere il flusso della storia e spero che i miei lettori possano vedere che c'è ancora spazio per continuare. Come lettore di Jump ricordo di aver pensato 'Questo manga non avrebbero dovuto concludersi qui?', e che mi sono sentito arrabbiato quando è andato avanti e ancora avanti."

Ma nonostante queste paure, Togashi è ancora fiducioso sul proseguo della serie e sulla scelta fatta, "Voglio essere sempre in contatto con quella sensazione da lettore. Hunter x Hunter, per come è ora, ha molto al suo interno che mi fa venire voglia di continuare a leggerlo, anche dal mio punto di vista di lettore e, come scrittore, ci sono ancora molte cose che voglio scrivere, che mi piacerebbe scrivere. Tutto quello che posso sperare è che ci sia qualcuno disposto a godersi questa cosa con me".

Attualmente, il manga di Hunter x Hunter è in pausa,, e non è ancora stata rivelato un periodo di ritorno.