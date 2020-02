Yoshikage Kira, personaggio di Diamond is Unbreakable, diventa David Bowie in una fan art

Continuano le notizia sulla quarta parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo, dopo l'intervista all'autore di Diamond is Unbreakable, vi mostriamo questa fan art del celebre villain Yoshikage Kira.

Il mondo della musica ha sempre ricoperto un ruolo molto importante nell'opera scritta da Hirohiko Araki, come avrete sicuramente notato il mangaka giapponese si ispira agli artisti e alle canzoni più famosi per creare i suoi personaggi e i loro Stand. L'artista brasiliano Allyson Santos ha voluto così omaggiare Yoshikage Kira, famoso avversario di Josuke e dei suoi amici, con un ritratto che accentua ancora di più la sua somiglianza con David Bowie.

Potete vedere l'immagine in calce alla notizia, i fan hanno apprezzato molto questa illustrazione che ha ricevuto più di ottocento Mi Piace, mentre l'autore si chiede se il suo vero nome sarebbe David Kira o Yoshikage Bowie. Araki non ha mai nascosto di essersi ispirato alle fattezze dell'artista britannico scomparso nel 2016 per disegnare il serial killer di Morioh, affascinato dal suo look e dal suo grande estro.

Nelle scorse settimane vi abbiamo anche mostrato un originale crossover tra Spider-Man e Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable, in cui un fan ha ricreato una delle scene più famose della quarta stagione dell'anime ispirato al manga omonimo di Hirohiko Araki.