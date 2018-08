Yoshiro Togashi, autore di Hunter x Hunter, ci parla del finale della serie

Hunter x Hunter è in circolazione da un bel po' di tempo, e sembra che il suo autore, nonostante la volontà di finire, non si del tutto certo di riuscire a completare la serie prima della sua morte. Le continue pause del manga hanno fatto sì che molti si chiedessero se Togashi avrebbe mai scritto la parola fine, e ora pare dubitarne anche lui.

Recentemente, un'intervista con Yoshihiro Togashi, autore di Hunter x Hunter, è stata inserita in un libro pubblicato da Shueisha. Il volume è un pubblicazione celebrativa delle varie mostre che hanno avuto luogo in Giappone per festeggiare i 50 anni della rivista Weekly Shonen Jump.

Nell'intervista in questione, l'autore si è espresso su vari aspetti della sua carriera e della sua opera più longeva, Hunter x Hunter appunto, affermando che non è più tanto sicuro su chi vedrà prima la parola fine: se il suo manga o la sua vita.

"Devo anche pensare di finire Hunter x Hunter una volta per tutte. Negli ultimi anni ci sono state molte pause, e sono sicuro che la gente si stia domandando cosa stia succedendo. Ma proprio come un comico che non appare in TV per un po' di tempo per lavorare a un nuovo spettacolo, così io sto lavorando tutti i giorni", ha detto Togashi. "A volte non sono sicuro se finirà prima la serie o la mia vita", ha aggiunto.

Questa non è la prima volta che Togashi parla del futuro di Hunter x Hunter. A giugno, l'artista aveva rilasciato un'intervista - sempre in occasione del 50° anniversario della Weekly Shonen Jump - in cui aveva detto che ci sono ancora molte cose che vuole portare nel manga.

Cosa ne pensate? riuscirà Togashi a completare la sua opera manga, o Hunter x Hunter resterà incompiuta?