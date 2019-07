Yoshitaka Amano presenta Gibiate: ecco trailer e data d'uscita del nuovo anime shonen

Yoshitaka Amano, character designer della popolare saga di videogiochi Final Fantasy, ha presentato all'Anime Expo Gibiate: un nuovo anime survival/action atteso per il prossimo anno.

La sinossi della trama, rivelata durante l'evento, recita quanto segue: "2030, Giappone. Un pericoloso virus chiamato "Gibier" si è ormai sparso per tutto il mondo. Una volta infettati, i pazienti diventano dei pericolosi mostri, e la loro forma cambia a seconda dell’età, del sesso e nazionalità di provenienza. Un giorno, un samurai e uno shinobi provenienti dell’epoca Edo fanno la loro comparsa tra le rovine post-apocalittiche della società giapponese, dopo aver affrontato un lungo viaggio nel tempo. I due uniranno le proprie forza con un dottore per riuscire a salvare la razza umana".

In cima alla pagina potete osservare il trailer dell'anime, atteso per l'estate del 2020. Il sito ufficiale reperibile in calce inoltre, ha rivelato che la premiere andrà in onda il prossimo anno all'Anime Expo.

Per quanto riguarda lo staff dietro l'opera, troviamo Yoshitaka Amano e Naoki Serizawa (Resident Evil manga) come characters designer, Yuzo Koshiro (Ys, Act Raisor) come compositore e Ryou Aoki (Girl Friend BETA, BONJOUR Sweet Love Patisserie) come produttore esecutivo.

