Yoshiyuki Tomino annuncia il ritiro: l'autore di Gundam lascerà lo studio tra 3 anni

Durante un'intervista concessa ai microfoni di Weekly Playboy, l'autore di Mobile Suit Gundam Yoshiyuki Tomino ha annunciato il suo ritiro dal mondo degli anime. Lo scrittore e regista giapponese ha incolpato la sua salute, dichiarando che a causa di problemi fisici abbandonerà Studio Sunrise entro tre anni.

Secondo quanto rivelato dall'autore ai microfoni di Weekly Playboy, il problema principale sarebbe la stenosi spinale di cui Tomino soffre ormai da anni. La malattia in questione porta al restringimento anormale del canale spinale in alcune regioni della colonna vertebrale, e di conseguenza a dolori muscolari, intorpidimento delle gambe e difficoltà motorie. Sempre durante l'intervista, l'autore ha parlato di alcune difficoltà di movimento che rendono difficile il lavoro d'ufficio.

Tomino ha proseguito dichiarando che lavorerà in studio per altri tre anni, e che successivamente smetterà, decisione che a quanto pare è stata presa anche tenendo in considerazione la sua età. Pochi mesi fa, l'autore aveva dichiarato che avrebbe distrutto Evangelion e Demon Slayer e che era il suo spirito di competizione a spingerlo a creare nuove opere anche alla sua età, ma purtroppo sembra che il suo corpo non gli permetterà di lavorare durante quanto vorrebbe.

Mobile Suit Gundam è recentemente tornato in auge grazie a Mobile Suit Gundam Hathaway, il primo film della nuova trilogia tratta da una serie di romanzi di Tomino. In futuro l'autore abbandonerà lo studio, ma non è detto che non continui a collaborare saltuariamente con il suo team dalla propria casa.