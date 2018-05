Yoshizaku Amami realizzerà uno spin-off di ONE PIECE intitolato Chin Piece

Il 25° numero della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha rivelato, il 21 maggio scorso, che Yoshikazu Amami (Battle Spirits Burning Soul) lancerà uno spin-off di ONE PIECE intitolato Chin Piece. Il manga comincerà nel numero di giugno di Saikyo Jump, in uscita il 1° del mese.

Amami ha postato un'immagine del numero 25 di Weekly Shonen Jump nella quale è riportata la pagina con l'annuncio del nuovo manga spin-off. Secondo quanto riferito da Shueisha e Amami, Oda ha "autorizzato ufficialmente" la serie.

Nel post di Twitter, che potete trovare in calce alla notizia, Amami ha aggiunto che non può davvero parlare del contenuto del manga perché troppo variegato ma che una cosa voleva proprio dirla ai fan di ONE PIECE: "Mi dispiace".

Yoshikazu Amami ha lanciato Hit Saku no Tsumeaka Kudasai! sull'app Shonen Jump+ di Shueisha il 4 novembre. Il primo capitolo del manga aveva tra i personaggi proprio Eiichiro Oda (disegnato come il suo avatar a forma di pesce), e parlava della varie interazioni di Amami quest'ultimo.

Man-gataro (Gataro Man) aveva già pubblicato un manga parodia di ONE PIECE in passato con lo stesso titolo (Chin Piece) su Weekly Shonen Jump, e il titolo si riferiva a Chinyuki - Taro to Yukai na Nakama-tachi -, serie dello stesso autore.