You And I Are Polar Opposite, la romcom di Kocha Agasawa debutta su MangaPlus

È tempo di nuovi arrivi in casa Shueisha. Dopo il debutto di Ruri Dragon su MangaPlus, la piattaforma digitale accoglie i primi due capitoli di una nuova opera, You And I Are Polar Opposite, la commedia romantica di Kocha Agasawa.

Con la conclusione di Ayashimon e altre serie, la casa editrice giapponese ha rinnovato il proprio catalogo. Tra le diverse novità, sul catalogo di MangaPlus arriva anche You And I Are Polar Opposite, i cui primi due capitoli sono disponibili alla lettura gratuita esclusivamente in lingua inglese. Il terzo capitolo, verrà pubblicato domenica 26 giugno. Vi ricordiamo che recentemente su MangaPlus è arrivato anche Aliens Area.

In You And I Are Polar Opposite, i lettori fanno la conoscenza di Suzuki e Tani, due compagni di classe che non potrebbero essere più diversi. Suzuki, è infatti una ragazza energica che non può fare a meno di seguire la moda e la folla. Tani, è invece un ragazzo tranquillo che esprime facilmente la propria opinione. Nonostante due caratteri così diversi, i due sono innamorati uno dell’altro.

L’opera di Asagawa, che in precedenza aveva lanciato Kori no Joheki, nasce come un one-shot, pubblicato nel gennaio 2021. Il manga, comincia la sua serializzazione su Shonen Jump Plus dal 2 maggio 2022. Al momento, sono stati pubblicati sette capitoli.