Uno you tuber tenta di replicare l'allenamento di Naruto per trenta giorni

Nei fumetti e negli anime, spesso gli eroi sono dotati di fisici muscolosi e scattanti, frutto di severissimi addestramenti che servono a spingere le loro capacità al limite massimo, allo scopo di superare ostacoli invalicabili. Cosa succederebbe se un comune (e poco in forma) essere umano si sottoponesse all'addestramento di ?Naruto

Come riportato dal sito Men's Health, lo you tuber Tyler Oliveira ha provato a seguire la "Via del ninja" sottoponendosi ad allenamenti intensi come Naruto Uzumaki per ben trenta giorni. Stanco di essere fuori forma, il ragazzo ha effettuato per un mese intero diversi esercizi che comprendevano flessioni, squats, 30 secondi di shadowboxing e circa 4 km della celebre Naruto run (la tipica corsa del personaggio di Kishimoto, che consiste nel portare le braccia all'indietro ed il corpo in avanti). Nel manga di Naruto il protagonista però non allena solo il fisico, ma anche il chakra, l'energia spirituale che permette ai personaggi dell'opera del maestro Masashi Kishimoto di performare teniche ninjutsu. Non potendo replicare tali "capacità" il nostro simpatico you tuber si è ingegnato in una serie di trovate comiche che potete vedere nel video in calce alla notizia.

Nel frattempo, possiamo vedere il vero Naruto nella nuova serie dedicata al figlio Boruto. Nel nuovo arco narrativo, vediamo il giovane Naruto combattere al fianco del figlio contro la minaccia di Urashiki, uno scontro che raggiunge l'aice nell'ultimo episodio di Boruto