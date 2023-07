You Were Experienced, I Was Not: Our Dating Story: ecco il teaser

Per i fan delle storie romantiche arrivano altre buone notizie: il cast dell'adattamento animato di "You Were Experienced, I Was Not: Our Dating Story" ha finalmente svelato il video promozionale della serie tratta dalle celebri novel di Nagaoka.

La trama è incentrata sull’improbabile storia d’amore tra l’insicuro studente Ryūto Kashima e la popolare Runa Shirakawa. I due, per quanto conducono una vita completamente diversa, con il trascorrere del tempo iniziano ad accettare tutte quelle differenze che li caratterizzano, arrivando persino ad accettarle come qualcosa che rende unica la loro relazione.



Oltre al video promozionale, sono state pubblicate anche delle key visual, che mostrano i protagonisti e l'atmosfera unica dell’opera, e i titoli delle sigle di apertura e chiusura. A cantare l’opening della serie sarà Maaya Uchida con la canzone intitolata "Love You Tender!", mentre la rock band AliA si occuperà della sigla di chiusura, intitolata "Aikotoba" (Password).



I fan dell'opera attendono con ansia l'uscita di questo nuovo adattamento animato, in quanto si tratta di una storia che ha toccato i cuori di molti lettori. Nell’attesa di sapere quando uscirà la serie, se volete emozionarvi con altre storie d’amore in questo articolo vi consigliamo cinque anime su Cruchcyroll in cui il romanticismo vi accompagnerà per tutta la durata della visione.



Il 2023 ci aveva già regalato alcune delle storie d’amore più attese nel panorama dell’animazione giapponese. Qui potete trovare il trailer di Tomo chan is a girl, uno degli anime romantici più attesi dell'anno e disponibile alle visione su Crunchyroll.



L'anime di "You Were Experienced, I Was Not: Our Dating Story" sembra essere un'opportunità per i fan di riscoprire la storia che tanto amano, mentre per i nuovi spettatori sarà l'occasione di immergersi in un'avventura romantica avvincente.