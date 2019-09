Young Disease Outburst Boy: ecco quando l'anime andrà in onda

Nel corso della giornata odierna, la pagina web ufficiale dedicata a Young disease outburst Boy (Chūbyō Gekihatsu Boy), anime tratto dalla comedy novel scritta da Minato Tonami, ha rilasciato nuove informazioni relative alla premiere dell'opera animata.

Andando più nel dettaglio, è stato reso noto che la produzione sarà presentato in anteprima in Giappone il 4 ottobre. L'anime debutterà su Hikari TV per poi andare in onda, sempre lo stesso giorno, su Tokyo MX. L'anime debutterà su TV Aichi, KBS Kyoto, Sun TV e BS11 più tardi quella notte, prima di essere presentato in anteprima su dTV Channel il 7 ottobre e su AT-X il 9 ottobre.

Satoshi Motoyama è stato posto a capo della direzione del comparto audio con l'aiuto di IA Addiction, mentre TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND sta lavorando alla colonna sonora. Il servizio online Gene di Kadokawa Shoten si occuperà invece di serializzare l'adattamento manga tratto dall'anime. Come precedentemente annunciato, Kazuya Ichikawa (Clean Freak! Aoyama kun, Bakugan Battle Planet, Monster Strike the Animation) è stato posto alla direzione dell'opera con il contributo dello Studio DEEN. Midori Gotou (le tre stagioni di Hozuki's Coolheadedness, Clean Freak! Aoyama kun) sta invece supervisionando la sceneggiatura, mentre Yusa Matsuura sta lavorando al character design. Qui di seguito potete visionare i nomi dei doppiatori che lavoreranno all'opera:

Chinatsu Akasaki nei panni di Mizuki Hijiri

Daiki Yamashita nei panni di Yamato Noda

Shugo Nakamura nei panni di Tomoki Takashima

Hideaki Kabumoto nei panni di Kazuhiro Nakamura

Junya Enoki nei panni di Rei Tsukumo

Rikuya Yasuda nei panni di Futaba Mikuriya

La storia dell'opera è incentrata su Mizuki Hijiri, una ragazza del liceo che si è appena trasferita in un'altra scuola. Nel nuovo liceo, la ragazza incontra alcuni ragazzi che soffrono di chūnibyō (delusioni di grandezza adolescenziale). C'è Noda che sogna di diventare un eroe, il tragicamente bello otaku Takashima a cui piacciono solo le ragazze 2D, e Nakamura, il presunto angelo/diavolo "reincarnato".