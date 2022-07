Your Name, com'era prima di diventare film? Il paragone tra le bozze e le scene finali

Quello di Makoto Shinkai è un nome ben conosciuto in tutta l'industria dell'animazione. Ormai da diversi anni il regista sta mettendo in scena le sue visioni, con l'ausilio di uno staff d'eccezione. Ormai i suoi titoli come 5cm al secondo, Il giardino delle parole e molti altri sono sulla bocca di tutti. Ma il più famoso rimane Your Name.

Your Name è un film che riesce a emozionare anche ad anni di distanza e con varie visioni alle spalle. Il regista/sceneggiatore è riuscito a fare un lavoro perfetto, accattivandosi la commozione di tutto il pubblico mondiale, senza confini. Ovviamente prima di arrivare a questo risultato ce n'è voluto di lavoro, con lo staff che ha lavorato alacremente ad ogni scena per renderla perfetta a livello visivo, tra regia e animazioni.

Ma sapevate com'era Your Name prima di essere animato? Su Reddit, l'utente 1954isthebest ha condiviso un video che mostra scena per scena tutti i cambiamenti tra gli storyboard, che vengono presentati naturalmente in modo abbozzato, con pochi colori e indicazioni per il resto dello staff, e il prodotto completo.

Sicuramente anche il prossimo film di Makoto Shinkai subirà questa trasformazione, passando dagli storyboard abbozzati alle scene complete.