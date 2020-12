Your Name conquista Jim Belushi, l'attore: 'Fantastico, consigliatemi altri anime!'

Jim Belushi, fratello del più noto John Belushi famoso in Italia per via della sitcom La vita secondo Jim, ha recentemente espresso sui social il suo amore per gli anime dopo aver recuperato Your Name di Makoto Shinkai. L'attore comico ha chiesto ai fan di consigliargli qualche serie, e il popolo della rete si è sbizzarrito con migliaia di commenti.

In calce potete dare un'occhiata al post di Belushi, dove ha scritto: "Fan degli anime ci siete? Ho amato Studio Ghibli da quando ho avuto l'opportunità di lavorare con loro, ma non sono molto familiare col genere. L'altro giorno ho visto Your Name e sono rimasto a bocca aperta. Cos'altro potrei recuperare? Forza, ci saranno dei nerd tra voi, sbizzarritevi!". Le risposte dei fan non si è fatta attendere, visto che il post dell'attore ha ricevuto 45.000 mi piace e 10.000 commenti in meno di 24 ore, più o meno cento volte le interazioni medie dei suoi post pubblici.

Jim Belushi aveva interpretato in passato Takashi Yamada, uno dei personaggi del lungometraggio Ghibli I miei vicini Yamada del 1999, ma a quanto pare da allora non aveva mai dato una chance al mondo degli anime. I fan comunque hanno commentato consigliando i titoli più disparati, dai grandi classici come Dragon Ball e Death Note alla fantastica pellicola del 2016 La forma della voce.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! A proposito di Studio Ghibli, poi, vi ricordiamo che recentemente è stato mostrato il trailer di Earwig e la strega, film in corsa per la nomination all'Oscar in uscita domani, 30 dicembre 2020 in Giappone.