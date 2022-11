Your Name, il creatore di Your Lie in April dedica un'illustrazione all'opera di Shinkai

Nel 2016 il regista giapponese Makoto Shinkai ha realizzato uno dei film di animazione più famosi degli ultimi anni, osannato tanto dal pubblico quanto dalla critica. Stiamo ovviamente parlando di Your Name, capace di conquistare anche Jim Belushi, attore americano che si è appassionato agli anime proprio grazie a questa pellicola.

Il successo riscosso da Your Name è merito della delicata storia d'amore tra i giovani Mitsuha Miyamizu e Taki Tachibana, legati dal filo rosso del destino, perfettamente contornata da delle splendide animazioni. L'opera ha dato vita a tantissimi tributi negli anni, sia da parte dei fan che da parte di artisti affermati in ogni campo.

L'ultimo artista a dedicare un'illustrazione a Your Name è stato il mangaka Naoshi Arakawa, creatore di Your Lie in April. Nel suo tributo all'opera di Shinkai, che potete vedere nel tweet di @MangaMoguraRe in calce a questa notizia, sono presenti i protagonisti Mitsuha e Taki in primo piano legati dal filo rosso del destino, mentre sullo sfondo troviamo due treni della metro e l'entrata di un tempio con le stelle cadenti. In dei riquadri che contornano l'illustrazione sono poi presenti gli altri personaggi principali di Your Name.

L'illustrazione di Naoshi Arakawa dedicata a Your Name è stata pubblicata all'interno del numero 50/2022 di Weekly Shonen Magazine, la rivista di punta dell'editor Kodansha. Il mangaka ha deciso di realizzare il disegno per celebrare l'imminente arrivo nei cinema nipponici di Suzume no Tojimari, nuovo film di Makoto Shinkai.