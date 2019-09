Your Name, due fan ricreano il finale del film in maniera esilarante!

Mentre aspettiamo il debutto italiano di Weathering With You, l'ultima pellicola frutto del lavoro di Makoto Shinkai, i fan del regista non hanno dimenticato il capolavoro che ha reso Your Name uno dei film di animazione giapponese più amati dal panorama internazionale.

Nel bene o nel male, il successo della pellicola ha influenzato il director, creando al regista anche una certa pressione da parte dei fan. Eppure, l'indiscussa fama del lungometraggio deve il tutto soprattutto all'enorme community di appassionati che il film è riuscito a raggiungere, gli stessi che continuano a condividere il proprio entusiasmo nei riguardi della storia di Taki e Mitsuha.

L'ultimo colpo di genio proveniente da Reddit, infatti, risulta in una clip condivisa su YouTube, in cui due fan hanno proposto, a modo loro, il finale di Your Name. Nel video che potete ammirare in cima alla pagina, infatti, i due indomiti ragazzi hanno ripercorso il tragitto dei due protagonisti mentre si rincorrono a vicenda, pressati dall'ansia e dalla paura di perdersi un'altra volta. L'esilarante riproduzione, ritratta anche con una certa fedeltà, ha scatenato le reazioni del web, chiamando in causa centinaia di commenti entusiasti dell'ottima realizzazione.

Vi ricordiamo, qualora non aveste avuto modo di ammirare Your Name al cinema, che la pellicola è attualmente reperibile sia su VVVVID, tramite la funzione "noleggio", e su Netflix previo abbonamento. E voi, invece, cosa ne pensate della simpatica clip in questione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!