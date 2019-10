Your Name: realizzato uno spot promozionale ispirato alla pellicola

Your Name è una pellicola che nonostante sia uscita qualche anno addietro, fa ancora parlare molto di se. L'illustratore e director Yoshitoshi Sinomiya ha realizzato un nuovo spot pubblicitario ispirato al lungometraggio, al fine di promuovere una bevanda sportiva in Indonesia.

La bibita in questione è la Pocari Sweat, ed è molto popolare nel paese, specialmente durante il periodo del Ramadan e della febbre dengue, una malattia infettiva tropicale trasmessa agli umani attraverso delle punture di zanzare.

Lo spot pubblicitario contiene una sorta di rivisitazione della storia dei due protagonisti, seguendo le avventure di due studenti: Ayu e Reza. Ayu vive a Bali e Reza a Jakarta, entrambi perseguono l'obiettivo di realizzare i loro sogni partecipando alla Bintang High School, un talent che seleziona la prossima star che farà da sponsor alla bibita Pocari.

La colonna sonora dello spot è stata composta dalla band giapponese Sukima Switch. Il corto è stato prodotto presso gli studi Mappa e Clap. L'illustratore Shinomiya ha spiegato - all'interno di un secondo filmato - il processo d'animazione con il quale è stato prodotto il commercial.

Shinomiya ha lavorato diverse volte con il regista Makoto Shinkai, soprattutto come direttore tecnico su Your Name e illustratore per i poster di The Garden of Words.

Restando in tema Your Name, Makoto Shinaki ha rivelato come il successo della pellicola lo ha influenzato personalmente. Vi ricordiamo che Your Name è disponibile sulla piattaforma VVVVID.