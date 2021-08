Your Name, realtà e fantasia a confronto: ecco le ambientazioni reali del film di Shinkai

Quando si prendono in analisi i film anime, è facile trovare pellicole animate con così tanta passione da sembrare dei live action. Your Name, il blockbuster internazionale di Makoto Shinkai, non è certo un'eccezione, e un fan ha recentemente deciso di condividere delle foto dei luoghi reali che hanno ispirato l'ambientazione del film fenomeno del 2016.

In basso potete dare un'occhiata ad una galleria d'immagini, in cui sono presenti alcuni confronti tra luoghi reali e le loro controparti anime tratte dal capolavoro di Shinkai e non solo. Come potete vedere, è persino difficile trovare delle vere e proprie differenze tra la scalinata del Santuario di Suga e la sua rappresentazione anime, per non parlare della stazione di Hida-Furukawa o del Centro nazionale delle Arti di Tokyo.

Scorrendo le immagini noterete anche luoghi tratti da altri anime, come One-Punch Man o Flying Witch, e sorprendentemente il risultato finale non cambia, nonostante si tratti di serie anime e non di film. Molti di questi luoghi sono diventati delle vere e proprie mete per i fan occidentali, e rappresentano un'altra ottima ragione per visitare al più presto il Paese del Sol Levante.

E voi cosa ne dite? Conoscevate già qualcuno di questi luoghi? Ditecelo nei commenti! Per altri scatti simili, invece, potete dare un'occhiata alle immagini a confronto di Weathering With You.