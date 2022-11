Your Name, il regista su una scena del film: 'oggi quella scena verrebbe respinta'

La società è in continua evoluzione e, di conseguenza, certe tematiche diventano sempre più difficili da trattare con libertà creativa. Lo stesso regista di Your Name, Makoto Shinkai, ha recentemente spiegato in un'intervista come oggi alcune scene realizzate in passato non sarebbero più ben accette dalla comunità.

A distanza di tanti anni dal suo debutto, Your Name continua a far parlare di sé, basti pensare al recente omaggio dal creatore di Your Lie in April. Il suo film, che ha contribuito al suo successo in qualità di regista, è cambiato molto durante lo sviluppo e oggi è uno degli anime più prolifici del cinema giapponese. Ad ogni modo, Makoto Shinkai ha qualche tempo fa partecipato ad un'intervista in cui ha discusso della produzione della pellicola e su come certe scene verrebbero recepite oggi:

"Non ho intenzione di cambiare intenzionalmente il mio stile, ma la tolleranza dei tempi nei confronti dell'intrattenimento è cambiata molto [...]. La scena in Your Name in cui Taki Tachibana tocca i seni di Mitsuha Miyamizu, i cui corpi cambiano ogni volta che si svegliano, oggi verrebbe respinta. Anche se pensavo fosse un sogno ed è una scena in cui una ragazza si massaggia il seno, la maggior parte del pubblico di oggi non la guarderebbe di buon occhio.

Quindi, d'ora in poi, devo anche preoccuparmi di cosa penserà la gente ogni volta che Your Name va in onda in TV, come il "Friday Road Show" (ride). È cambiato così tanto in soli sei anni ciò che è e non è un'espressione consentita negli anime."

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole, siete d'accordo con il papà di Your Name? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato in fondo alla pagina.