Da Your Name a Shin Godzilla, molti classici tornano nei cinema giapponesi

Come sicuramente saprete, questi mesi di quarantena che hanno tenuto chiuse in casa miliardi di persone per diminuire il rischio d'infettarsi con il COVID-19 hanno avuto dure ripercussioni sul mercato globale, mostratosi ovviamente assai sofferente per il totale crollo d'interi settori industriali.

Tra i tanti colpiti, figura anche la nostra amata industria d'anime e manga, la quale ha sofferto pesanti ripercussioni per il dilagare dell'epidemia, tra fiere cancellate e produzioni animate o cartacee la cui uscita è stata posticipata. Insomma, questi ultimi mesi sono stati assai duri per tutti e ora che si sta allentando la presa sul lockdown, in molti stanno tentanto di rimettersi in piedi.

Tra questi, vi è anche tutto il settore legato ai cinema, rimasti chiusi per oltre due mesi e per ora costretti a tenere abbassate le saracinesche ancora per svariate settimane. Peggio ancora, i necessari regolamenti per poter andare al cinema appaiono assai stringenti e la presenza di ben poche pellicole con cui intrattenere il pubblico non stanno facendo altro che preoccupare ancora di più gli addetti ai lavori. Il rischio di riaprire solo per poi subire pesanti perdite economiche è in effetti ben più di un semplice presentimento.

Per cercare di correre ai ripari e migliorare - almeno in parte - l'offerta data al pubblico, in Giappone si è così deciso di riproporre nei cinema svariate opere di successo che potrebbero attirare molti appassionati. Dall'apprezzato Your Name al tanto chiacchierato Weathering With You, per poi passare a Shin Godzilla e molti altri ancora, questi sono solo alcuni dei nomi fatti che potrebbero tornare in sala, un'idea interessante e sicuramente apprezzata ma che per ora non offre però alcuna certezza sul futuro. Sembra insomma che solo il tempo ci dirà come andrà delineandosi la situazione.