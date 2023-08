Yu-Gi-Oh!: dopo 25 anni, questa carta arriva finalmente anche in occidente!

Il lancio del nuovo box Speed Duel di Yu-Gi-Oh! si avvicina rapidamente: il mini-set, intitolato "Streets of Battle City", arriverà nei negozi specializzati il 24 agosto, con una serie di sei mazzi ispirati a quelli di Yugi Muto, Joey Wheeler e Seto Kaiba. Tra le carte del box, ce n'è una in particolare che non è mai arrivata nel TCG occidentale.

La carta in questione si chiama Fiend Kraken, è un mostro Aqua privo di effetto con attributo Acqua e di Livello 4. La creatura ha 1.200 punti di Attacco e 1.400 punti di Difesa: un mostro standard per le prime espansioni del TCG Konami, che oggi lascia molto a desiderare e che sicuramente non sarebbe giocabile in competitivo. Nel mondo dello Speed Duel, pensato per i neofiti e alla stregua di un gioco di società, però, le cose cambiano.

In ogni caso, non sono le capacità competitive del Kraken Demoniaco a colpire i fan, quanto più il fatto che quella contenuta nel box Speed Duel: Strade della Città dei Duelli è una carta che è stata lanciata nell'OCG giapponese ben 24 anni fa, nel 1999, e non è mai arrivata in occidente prima di oggi. Nello specifico, il mostro ha fatto il suo debutto nel Booster 4 dell'OCG giapponese, prima che Yu-Gi-Oh! arrivasse in occidente (il cardgame, da noi, è arrivato solo tra il 2002 e il 2003).

Molte delle carte dei primi booster del gioco di carte giapponese, comunque, sono state tradotte in mostri, magie e trappole lanciate nei primissimi set occidentali. Misteriosamente, però, Fiend Kraken non è mai stato tra queste e non ha mai goduto di alcuna release nel mercato statunitense o in quello europeo, almeno fino ad oggi.

Il mostro farà parte del mazzo di Mako Tsunami, uno dei sei inclusi nel nuovo box di Speed Duel, insieme a quelli di Yugi, Joey, Seto Kaiba e altri due duellanti. Sfortunatamente, però, la carta non sarà legale nel formato standard del TCG Konami, così come tutte le altre carte destinate al mondo Speed Duel.