Yu-Gi-Oh!, il 25° anniversario si avvicina: ecco tutti i prodotti in arrivo!

Yu-Gi-Oh! sta per compiere 25 anni, e le celebrazioni passeranno per tantissimi prodotti che faranno gola ai fan e ai nostalgici delle origini del Gioco di Carte Collezionabili nato dalla mente del compianto mangaka Kazuki Takahashi. Vediamo dunque insieme quali sono i principali set in arrivo per il "quarto di secolo" di Yu-Gi-Oh!.

Il primo prodotto espressamente pensato per celebrare il venticinquesimo anniversario del TCG Konami è la Legendary Collection di Yu-Gi-Oh!, in uscita a fine aprile e con un costo, sul mercato americano, di 31,99 Dollari. Per ora non ci sono indicazioni ufficiali sul prezzo italiano, ma sappiamo che la collection comprenderà sei carte Ultra Rare tra quelle più iconiche dell'anime, ovvero Drago Bianco Occhi Blu, Mago Nero, Drago Nero Occhi Rossi, Drago Alato di Ra, Slifer il Drago del Cielo e Obelisk il Tormentatore.

Una di queste carte sarà resa disponibile nell'esclusiva rarità Rara Segreta del Quarto di Secolo, un nuovo livello introdotto da Konami proprio in vista delle celebrazioni del venticinquesimo anniversario di Yu-Gi-Oh!. Le carte foil con questa rarità, che vedremo anche in future espansioni come Cyberstorm Access, avranno una patinatura olografica molto più pronunciata delle Rare Segrete "standard".

Sempre nella Legendary Collection, poi, troveremo sei pacchetti-ristampa dei set vintage, quelli su cui molti allenatori ora adulti si sono fatti le ossa: tali espansioni sono La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu, Predoni Metallici, Sovrano della Magia, Servitore del Faraone, Crisi Oscura e Invasione del Chaos. La grande novità è però che tutti e sei questi primi e ormai rarissimi set riceveranno una ristampa nel corso del 2023 e verranno rimessi sul mercato in seconda edizione: il lancio di questi prodotti dovrebbe avvenire nel corso dell'estate, e potrebbe far gola a moltissimi appassionati.

Infine, a completare le celebrazioni è in arrivo (sicuramente in Giappone, mentre per l'Italia non abbiamo informazioni dettagliate) anche un set da collezione dedicato a Seto Kaiba. Il set comprende una valigetta da collezione con tre copie di Drago Bianco Occhi Blu. Il prezzo dell'edizione da collezione non è però dei più bassi, visto che parliamo di circa 3.000 Dollari.