Yu-Gi-Oh!, parte il 25° anniversario: esce oggi la nuova Collezione Leggendaria!

Le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario di Yu-Gi-Oh! sono finalmente entrate nel vivo: nelle scorse ore, infatti, Konami ha finalmente lanciato la Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario, che ha per protagonisti i primissimi set del TCG giapponese e, addirittura, introduce una nuova rarità per le carte.

Ma andiamo con ordine: cosa troverete nel set della nuova Collezione Leggendaria? Al suo interno ci sono sei amatissimi booster pack delle origini di Yu-Gi-Oh!, ovvero delle edizioni unlimited con marchio speciale del 25° anniversario impresso sul pacchetto dei primi sei set di espansione del TCG: essi saranno "La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu", "Predoni Metallici", "Sovrano della Magia", "Servitore del Faraone", "Crisi Oscura" e "Invasione del Chaos".

Insieme ai sei pacchetti, ciascuna collezione comprende un totale di sei carte Ultra Rare in edizione variant, che ritraggono rispettivamente il Drago Bianco Occhi Blu, il Mago Nero e il Drago Nero Occhi Rossi, insieme alle tre divinità egizie Obelisk il Tormentatore, Slifer il Drago del Cielo e Drago Alato di Ra. Queste ultime tre carte sono anche le cover card del lussuoso box che contiene i pacchetti di espansione vintage.

Oltre alle sei carte variant, inoltre, abbiamo anche una settima carta in rarità Segreta del Quarto di Secolo, una rarità del tutto nuova che verrà introdotta proprio in occasione del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!. Dopo essere apparsa nella Collezione Leggendaria, questa rarità farà capolino anche nelle altre espansioni principali del 2023 di Yu-Gi-Oh!, a partire da Cyberstorm Access, in uscita a inizio maggio.

Riepilogando, dunque, nella Collezione Leggendaria abbiamo sei pacchetti vintage, sei rare variant e una Rara Segreta del Quarto di Secolo, tutte ritraenti alcune delle carte più amate dell'intero TCG nato dalla penna del compianto Kazuki Takahashi. Il prezzo del pacchetto? 27,90 Euro, con una variazione di qualche euro a seconda del rivenditore prescelto.