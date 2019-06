Yu-Gi-Oh! 5D's: Mashashi Sato annuncia il manga basato sul gioco di carte collezionabili

L'artista che ha realizzato Yu-Gi-Oh! 5D's, Masashi Satou, ha annunciato un manga sul gioco di carte collezionabili, abbreviato con la nomenclatura "OCG." Il fumetto prenderà il via nel numero di V Jump che uscirà ad Agosto.

Masahiro Hikokubo ha lanciato il manga di Yu-Gi-Oh! 5D's con le illustrazioni di Satou nel lontano 2009, con la serie che si è conclusa nel 2015, adattando l'anime televisivo dello stesso nome che è andato in onda dal 2008 al 2011.

Il nuovo manga illustrato da Satou, diversamente da quello precedente, attingerà a piene mani dal gioco di carte collezionabili. Il protagonista è un ragazzo chiamato Shouma, e il suo nome è stato pensato per restituire la sensazione di imperfezione, la stessa che si può attribuire ad un diamante grezzo. Shouma sembra essere accompagnato da una giovane ragazza, probabilmente la sua compagna principale d'avventura.

Basandoci sulle prime immagini disponibili, sembra che l'opera sarà ambientata nello stesso setting narrativo del videogioco per Nintendo 3DS "Saikyo Card Battle", disponibile solamente in terra nipponica sull'Eshop di Nintendo, peraltro in forma gratuita.

Il primo capitolo sarà disponibile il primo Agosto 2019.