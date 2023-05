Yu-Gi-Oh!, è il giorno di Accesso Cybertempesta: il nuovo set è disponibile!

La prima delle uscite estive di Yu-Gi-Oh! è arrivata in tutte le edicole: dal 4 maggio, infatti, la nuova espansione Accesso Cybertempesta è disponibile presso i rivenditori selezionati e online. Ma cosa porta con sé, esattamente, il nuovissimo set del cardgame targato Konami?

Come vi abbiamo già spiegato in occasione dell'annuncio di Accesso Cybertempesta da parte dell'azienda giapponese, il set contiene in totale 100 carte, configurandosi dunque come un core set del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!. Di queste 100 carte, 50 saranno Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete. Il codice del set, invece, è CYAC-IT nel nostro Paese.

Il boss monster dell'espansione e "carta di copertina" dei suoi pacchetti è il mostro LINK-6 Drago Firewall Singolarità, che ha un attacco di ben 3.500 punti e un potente effetto che permette, tra le altre cose, di riportare carte dal terreno di gioco o dal cimitero dell'avversario nella sua mano, per poi potenziarsi di 500 punti di attacco per ogni carta rimessa in mano al nemico. Inoltre, ogni volta che un mostro o una carta verso cui il Drago Firewall Singolarità punta viene distrutto in battaglia, potrete evocare specialmente un mostro Cyberso dal cimitero.

Il set, inoltre, segue i viaggi di Visas Starfrost in un mondo nuovo: per questo, in Accesso Cybertempesta assisteremo alla comparsa delle nuove carte Tellcavaliere, il primo archetipo basato sui mostri XYZ dell'epoca Yu-Gi-Oh! ARC-V. Sempre rimanendo in tema di carte XYZ, anche il mazzo Samurai Superpesante di Gong Strong verrà arricchito con nuove carte.

Per quanto riguarda gli altri archetipi, invece, Cyberstorm Access potenzierà vari temi di recente introduzione, andando a toccare soprattutto i tre archetipi di Incredibili Difensori e le new-entry di Ipernova Fotonica. Riceveranno dunque nuovo supporto i temi Purrely, Salvataggio-ASSO e Mikanko, ma anche l'archetipo Orgoglio d'Oro, introdotto in sordina proprio con Ipernova Fotonica.