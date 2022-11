Yu-Gi-Oh!, le amatissime Bestie Cristallo sotto i riflettori della nuova espansione

A una decina di giorni dall'uscita italiana dell'Holiday Box Le Magnifiche Esperte del TCG di Yu-Gi-Oh!, Konami si sta preparando al lancio di una nuova espansione del suo gioco di carte collezionabili. Il set Battaglie della Leggenda: Vendetta Cristallo, infatti, uscirà il 17 novembre, portando con sé la revisione di un archetipo molto amato.

Come spiega il nome dell'espansione, infatti, Vendetta Cristallo si focalizza sull'archetipo Bestia Cristallo Avanzata, una reinvenzione del popolare deck "Bestia Cristallo" dell'epoca di Yu-Gi-Oh! GX. Lo stesso archetipo, di recente, è stato protagonista dello Structure Deck Leggenda delle Bestie Cristallo, rilasciato sul mercato italiano a fine settembre.

In particolare, le carte Bestia Cristallo Avanzata avranno degli effetti più potenti delle carte originali: per esempio, la Bestia Cristallo Avanzata Tigre Topazio, di cui trovate in calce un'immagine della carta giapponese, ha un effetto che permette di incrementare l'attacco di tutte le bestie cristallo sul campo alleato e, al contempo, di ridurre quello dei mostri dell'avversario.

Si tratta dunque di un archetipo pensato per funzionare in tandem con le Bestie Cristallo tradizionali, magari "recuperate" tramite l'acquisto dello Structure Deck Leggenda delle Bestie Cristallo. Come se ciò non bastasse, comunque, il set conterrà diverse carte di supporto per altri archetipi, tra cui il Deck di Earth Ignis, basato sui mostri Link Cyberso TERRA.

Il set Battaglie della Leggenda: Vendetta Cristallo conterrà un totale di 61 carte Ultra Rare e 36 carte Rare Segrete, più un numero imprecisato di carte Rare Starlight. Poiché il numero di carte dell'espansione dovrebbe essere 105, è possibile che il totale di carte Starlight sia pari a 8. Il set sarà all-foil e verrà venduto in pacchetti da cinque carte ciascuno, contenenti quattro carte Ultra Rare e una carta Rara Segreta o Starlight.