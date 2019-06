Yu-Gi-Oh!: ammiriamo insieme questo sexy cosplay estivo della giovane maga nera!

Con l'arrivo dell'estate, la stagione più calda dell'anno, aumenta esponenzialmente il numero dei cosplay estivi a tema anime. Tra i tanti, uno in particolare dedicata alla maga nera di Yu-Gi-Oh! ci ha messo davvero poco a diventare virale, grazie alla pioggia di upvote ricevuti dal post Reddit della giovane utente in questione.

Quella della maga nera è diventata col tempo una delle carte più famose dell'intero anime, ed i cosplay a tema non sono certo mancati. il design, curato dallo stesso Kazuki Takahashi, è tanto semplice quanto efficace ed ha ispirato un'enorme mole di artwork fan-made.



Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, il vestito utilizzata dalla maga tanto presente nel deck di Yugi Muto ha subito qualche variazione, fino a diventare un vero e proprio costume estivo a due pezzi.

L'utente Reddit in questione, lisamancinerh, ha condiviso l'immagine spiegando che avrebbe indossato il costume allo YetiCon 2019, il particolare evento dedicato ai fumetti che si terrà in Canada in questi giorni. I fan di Yu-Gi-Oh si sono già mostrati decisamente originali quando si parla di cosplay, e siamo sicuri che questa sarà l'ennesima gradita sorpresa per i presenti all'evento. E voi, cosa ne pensate? Lo trovate esagerato? Fateci sapere la vostra opinione con un commento nel riquadro qui sotto!