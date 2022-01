Yu-Gi-Oh!: ecco gli anelli Duel Disk dei gashapon giapponesi

Nei primi anni 2000 sbarcò in Italia l'anime di Yu-Gi-Oh!. Basata sull'omonimo gioco di carte collezionabili, la serie ha conquistato tantissimi giovani con le avventure di Yugi, Joey, Kaiba e i loro compagni. Proprio Seto Kaiba viene visto in una teoria come un pacifista in Yu-Gi-Oh!, contrariamente a quanto si potrebbe dire vedendo la serie.

Il merchandise legato a Yu-Gi-Oh! è sempre stato molto florido. Partendo dal popolarissimo gioco di carte, sono stati prodotti peluche, portachiavi, oggetti da collezione e chi più ne ha più ne metta. Il franchise è popolare anche nell'ambiente dei cosplayer, come si può vedere dal recente cosplay della Giovane Maga Nera di Yu-Gi-Oh!.

Nella prima serie animata fece il suo esordio il duel disk, strumento per poter duellare con chiunque e ovunque, che verrà poi riproposto in varie forme durante le seguenti stagioni. Nei gashapon giapponesi, che altro non sono che i gadget dei distributori automatici per bambini, sono stati inseriti recentemente degli splendidi anelli duel disk.

Il gadget sembra essere di buona fattura, e la rappresentazione del primo duel disk è fedele e piena di dettagli. Nella Città dei Duelli, venne utilizzato da Yugi e Kaiba per sconfiggere Marik Ishtar e tutti gli altri duellanti che si sono opposti a loro. Un oggetto che, oltre ai bambini, potrebbe essere apprezzato anche dai nostalgici. Perchè, come direbbe ogni fan, è sempre tempo di duellare.