Yu-Gi-Oh!, annunciata la Collezione Rarità 2: è il set che i fan aspettavano da tempo

A novembre, Konami ha pubblicato la Collezione Rarità di Yu-Gi-Oh!. L'espansione è stata uno dei prodotti più apprezzati degli ultimi mesi, in virtù della sua cardlist piena zeppa di mostri iconici (e utilizzati nel mondo del competitivo) e della quantità di rarità diverse presenti nei pacchetti. Ora, Yu-Gi-Oh! punta a ripetere il successo del set.

Con una pagina web comparsa sul sito web del popolare cardgame, Konami ha annunciato la seconda Collezione Rarità di Yu-Gi-Oh!. Si tratta di un annuncio decisamente inaspettato, dal momento che la fanbase si aspettava che la Rarity Collection fosse un'uscita unica, pensata per commemorare il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!, caduto proprio lo scorso anno.

E invece no! Non solo una seconda release del set è in arrivo, ma la probabilità di trovare carte rare è stata raddoppiata: nello specifico, ogni pacchetto avrà il doppio di carte Ultra Rare e Rare Segrete, mentre la probabilità di "spacchettare" una Rara Segreta del Quarto di Secolo, una Rara Ultimate Prismatica, una Rara Segreta Platino o una Rara Collector è stata incrementata del 100%. Un bel regalo per i collezionisti, senza alcun dubbio.

La particolarità del set, ripresa dalla prima Rarity Collection, è che tutte le carte saranno disponibili in tutte le rarità: ciò significa che il completamento dell'espansione sarà molto semplice per chi si accontenterà di qualsiasi rarità pur di avere una lista carte completa, ma rappresenterà anche una grossa sfida per i collezionisti più accaniti, che potranno collezionare ogni carta in sette trattamenti diversi. Per saperne di più, comunque, vi rinviamo alla nostra guida alle rarità della Rarity Collection di Yu-Gi-Oh!.

Konami ha già svelato che la Rarity Collection 2 comprenderà 79 carte in totale, mentre in ogni bustina di espansione troverete un totale di nove carte. Queste ultime saranno divise in 3 Super Rare, 2 Rare Segrete (ciascuna delle quali avrà una possibilità del 25% di essere sostituita da una Rara Segreta Platino o da una Rara Segreta del Quarto di Secolo) e 4 Ultra Rare (ciascuna con una probabilità del 16,7% di essere sostituita da una Rara Collector Prismatica o Rara Ultra Prismatica). Infine, c'è anche una data di uscita: la Rarity Collection 2 arriverà il 25 maggio in Europa.