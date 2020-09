Yu-Gi-Oh!: annunciato uno splendido Funko Pop da collezione di Yami Marik

Yu-Gi-Oh! è un brand che va avanti ormai da più di 20 anni, grazie soprattutto al successo ottenuto dal gioco di carte, edito da Konami, pubblicato in più di 60 paesi in tutto il mondo. Oltre al gioco di carte, l'opera di Takahashi è riuscita ad affermarsi anche in ambito anime, portando anche all'inevitabile produzione di merchandise.

Se la pubblicazione di nuove serie ed espansioni del gioco di carte riesce a soddisfare moltissimi appassionati, molti altri aspettano che vengano pubblicate nuove figure dedicate ai personaggi apparsi nelle dieci stagioni pubblicate finora, e di recente è stato annunciato uno splendido Funko Pop! da collezione di Yami Marik, alter ego del giovane Marik Ishtar, e principale antagonista nella Città dei Duelli.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, la figure è un'esclusiva di Toy Temple, e stando a quanto affermato sul sito in questione, è già possibile pre ordinarla al prezzo di 20 dollari americani, escluse le spese di spedizione. Si tratta di un'edizione speciale, e nella descrizione è stato evidenziato come la Barra del Millennio e i bracciali del personaggio, siano stati dipinti utilizzando delle particolari vernici, per ricreare un effetto metallico.

