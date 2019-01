Yu-Gi-Oh!: un appassionato ci regala una meravigliosa fan art di Mai Valentine

Nonostante siano passati anni dalla conclusione della serie in cui era protagonista, Mai Valentine è rimasta nel cuore degli appassionati di Yu-Gi-Oh!, come dimostra la fan art che uno di loro ha di recente pubblicato sui social network. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Ci sono serie che, a prescindere dall'oggettiva qualità della sua produzione o dal valore artistico intrinseco che possiedono, riescono a prendere un posto nel cuore degli appassionati assolutamente speciale, impossibile da erodere anche con il passare del tempo. Una di queste, per molti dei fan che oggi hanno passato i venti anni, è stato senza dubbio Yu-Gi-Oh!.

Il franchise creato da Kazuki Takahashi è sopravvissuto reinventanodsi ancora e ancora, senza soluzione di continuità. Ma ancora una volta, i personaggi della serie originale sono quelli che maggiormente si sono imposti nell'Olimpo della community, forse anche giocando sulla nostalgia inevitabile. Uno di questi è, senza dubbio, Mai Valentine. La giovane duellante dai capelli biondi e gli occhi viola è da subito stata tra i preferiti, consolidatasi una volta passata da nemica ad alleata dei nostri protagonisti.

Oggi, nonostante gli anni che hanno ormai scavato un solco tra il suo debutto e questo 2019, un fan ha deciso di tributarle un'illustrazione, che potete vedere riportata in calce alla presente notizia (contenuta nel post Twitter dello stesso appassionato, e cioè @click_burgundy).

La ragazza si presenta con lo stesso sguardo ammaliante che ha affascinato Joey e Yugi (soprattutto il primo, con il quale perde alla sua prima apparizione nel Regno dei Duellanti), accompagnata dalla carta raffigurante il mostro che diverrà il suo simbolo nei duelli che la vedranno protagonista: Lady Arpia.

Nonostante non sia collegato a nessun momento specifico e non sia il preludio ad un ritorno della serie, è sempre bello vedere come gli appassionati non abbiano dimenticato né la serie Yu-Gi-Oh! né personaggio secondari come Mai Valentine, che continuano a restare presenti nelle loro menti.

Che ne pensate? Vi piace questa illustrazione riguardante uno dei personaggio più amati del franchise?