Yu-Gi-Oh! Arc-V: un artwork fanmade mostra il finale che i fan hanno sempre sognato

Il grande e famosissimo brand di Yu-Gi-Oh! ha negli anni potuto contare su un enorme quantità di contenuti a tema, produzioni pensate per tenere impegnato un pubblico sterminato e sparso in tutto il mondo, tra film, serie animate, manga, videogiochi, gadget, carte collezionabili e molto altro ancora.

Tra le tante opere che hanno arricchito il franchise figura anche Yu-Gi-Oh! Arc-V, serie che vedendo nuovi protagonisti e una storia completamente diversa rispetto al passato, è riuscita a conquistare l'interesse di una ricca fetta di fan, i quali hanno seguito con estremo interesse le vicende narrate di capitolo in capitolo... almeno fino al finale.

Effettivamente, la conclusione dell'opera non è stata apprezzata e anzi, buona parte del pubblico ha assai criticato le scelte prese nelle battute finali della produzione, un susseguirsi di lamentele che recentemente sono andate facendosi ancor più acute per colpa di un immagine comparsa a sorpresa su Reddit. Il social ha infatti visto il sopraggiungere di un artwork fanmade in cui viene messa in mostra una conclusione dell'opera ben diversa delle vicende narrate, apparendo assai più "gioiosa" rispetto a quanto effettivamente avvenuto. L'artwork ha generato ovvi malumori da parte dei fan, i quali hanno infatti espresso tutto il loro rammarico nel denotare come la serie sia uscita dai binari con quella che è una conclusione della storia a tratti alienante, soprattutto se si considera che sarebbe bastato molto poco per evitare disastri in tal senso.

