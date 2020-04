Yu-Gi-Oh! Arc-V, la prima stagione è ora disponibile su Amazon Prime Video

Quando si parla di franchise particolarmente importanti per la ricca storia dell'industria di anime e manga, risulta difficile non pensare all'epopea di Yu-Gi-Oh che nel corso di questi decenni ha appassionato innumerevoli fan tra manga, videogiochi, serie animate, film e ovviamente i vari giochi di carte collezionabili.

Insomma, si parla di un'enorme quantità di progetti pensati per tenere sempre impegnato un pubblico desideroso d'entrare perennemente in contatto con nuove produzioni capaci d'intrigare e appassionare Tra questi prodotti figura anche Yu-Gi-Oh Arc-V, quinta stagione dedicata al brand che, ai tempi, seppe ottenere numerosissimi consensi da parte del pubblico.

Ebbene, recentemente è stato svelato su Facebook, che la prima stagione dell'opera è ora disponibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video, la famosa piattaforma streaming legata all'azienda di commercio online che in questi ultimi anni è riuscita a diventare una tra le società più importanti dell'intero pianeta. Per il momento non è ancora dato sapere se anche le successive stagioni della serie animata giungeranno su Prime Video, ma è indubbio che il sopraggiungere della prima stagione potrebbe rappresentare per molti un buon motivo per avere fiducia.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che proprio in questi ultimi giorni ha fatto il suo debutto Yu-Gi-Oh SEVENS, nuova serie dedicata al franchise che ha saputo dividere l'utenza.