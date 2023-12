Yu-Gi-Oh!, arriva la nuova banlist: la rivoluzione nel metagame parte a gennaio?

Mentre la release dell'espansione Valorosi Distruttori di Yu-Gi-Oh! promette di dare uno scossone al metagame in vista del 2024, è la stessa Konami a introdurre una nuova banlist nel gioco competitivo di Yu-Gi-Oh!, destinata a sconvolgere i rapporti di forza tra i suoi deck più importanti.

Come potete vedere dall'apposita pagina sul sito web di Yu-Gi-Oh!, la banlist sarà attiva dal 1° gennaio 2024, ma è stata già rilasciata per il pubblico il 19 dicembre, in modo da permettere ai duellanti di adattare i propri mazzi in vista dei primi eventi competitivi del nuovo anno. In totale, i cambiamenti introdotti dal nuovo elenco di carte bannate, limitate, semi-limitate e sbannate riguardano 25 mostri, magie e trappole in totale.

Partiamo dalle carte proibite, che in totale saranno quattro, ovvero:

Agido la Sentinella Antica

Kelbek l'Avanguardia Antica

Matemech Circolare

Isolde, Due Racconti dei Nobili Cavalieri

Il ban di Agido e di Kelbek non sorprende, dal momento che entrambe le carte sono responsabili dell'ascesa del mazzo Tearlaments tra i cosiddetti "Tier 1" del GCC Konami: sicuramente, insomma, in futuro il mazzo perderà consistenza, ma non dovrebbe comunque scivolare troppo in termini di giocabilità. Discorso analogo per il mazzo Infernoble Knight, che perde una delle sue carte principali, Isolde. Anche in questo caso, però, il ban era già ampiamente stato previsto dai fan.

Per quanto riguarda le carte limitate, che cioè possono essere inserite in una sola copia nel deck, queste ultime sono:

Orrore Arpa Orcusestra

Redox, Drago Sovrano dei Macigni

Salvato-ASSO Argano Aereo

Anima Svincolata dello Sharvara

Solaravalon Dryas

Solarvite Guaritore

Ib la Giudice Calice del Mondo

Strappa Possesso

Scontro Gozen

Rivalità dei Signori della Guerra

Ce ne Può Essere Solo Uno

In questo caso, il deck più colpito è Sunavalon, considerato piuttosto "oppressivo" da molti duellanti, che dunque dovrebbero gioire della limitazione che ha colpito Solaravalon Dryas e Solarvite Guaritore. Inoltre, anche il mazzo Salvataggio-ASSO è stato oggetto di una limitazione importante, che riguarda la carta Argano Aereo, una delle più importanti per il mazzo.

Sono invece solo tre le carte semi-limitate, che cioè possono essere utilizzate in duplice copia nel deck. Esse sono:

Dionwrestler Pankratopo

Velociroid Terrortrottola

Memoria Assonnata Purrely

La limitazione di Memoria Assonnata Purrely colpisce - anche se solo marginalmente - il mazzo Purrely, che così perde l'accesso in triplice copia ad una delle principali carte dell'archetipo. Nonostante ciò, il cambiamento non dovrebbe influire troppo sul deck. Invece, per quanto riguarda Dinowrestler Pankratopo, la speranza dei giocatori è che il passaggio della carta da limitata a semi-limitata dia modo al suo archetipo di riprendersi in competitivo, facendo in particolare da counter all'archetipo Kashtira.

Infine, vi riportiamo anche la lista delle carte che escono dalla banlist a dicembre 2023: