Yu-Gi-Oh!, ecco il nuovo box Speed Duel GX: arrivano gli Eroi Elementali!

Passato il 26° anniversario del manga di Yu-Gi-Oh!, pare che le origini a fumetto e animate del TCG ideato da Kazuki Takahashi siano ancora fonte per molti spunti del gioco di carte collezionabili: non a caso, in Italia è uscito proprio pochi giorni fa il box Speed Duel GX Esami Paradox.

Il box rappresenta il grande ritorno delle carte GX in Speed Duel, dopo una stagione dedicata alle carte dei primi set del TCG Konami. Il cofanetto comprenderà più di 100 carte, divise in quattro mazzi da 25 l'uno e utilizzabili fin da subito, senza necessità di integrazioni tramite altri pacchetti, mazzi ed espansioni.

Tra i quattro mazzi ne troveremo due ispirati a Jaden Yuki ed a Syrus Truesdale: possiamo dunque aspettarci che almeno 50 carte del set Speed Duel saranno dedicate all'archetipo degli Eroi Elementali (protagonista del deck di Jaden nell'anime) e all'archetipo Vehicroid (al centro delle strategie di Syrus nel cartone animato).

Le altre 50 carte, come suggerisce il nome del box, saranno dedicate ai mazzi dei Fratelli Paradox. Il nome potrebbe risultare nuovo ai fan meno "anziani" dell'anime, ma i fratelli Paradox, ovvero Para Paradox e Dox Paradox, sono due gemelli comparsi nella prima stagione del cartone animato tratto dal manga del compianto Takahashi. I mazzi dei fratelli Paradox saranno ovviamente basati sull'archetipo Labirinto, come nell'anime, ed avranno lo scopo preciso di funzionare in sincrono nei duelli due contro due per l'evocazione del Guardiano del Cancello.

Accanto ai quattro deck, comunque, ogni box conterrà quattro carte Rare Segrete tra 12 totali, 12 carte abilità e un tappetino di gioco tematico per due giocatori. Sul sito web di Yu-Gi-Oh! Italia trovate i link ai principali video unboxing del prodotto, che è in vendita dal 22 settembre nei negozi specializzati e online.