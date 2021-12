Yu-Gi-Oh!: arriva il cuscino per i veri duellanti, ecco la nuova versione del Duel Disk

Il mercato di Yu-Gi-Oh! continua ad ingrandirsi anno per anno, grazie a videogiochi, anime e soprattutto alle numerose espansioni del gioco di carte collezionabili che alimentano il già florido settore competitivo. Mancava solo una versione speciale dell’iconico Duel Disk, presentata dalla stessa Konami.

Già verso la fine del mese di novembre 2021 era stato annunciato il ritorno sul mercato dell'originale Duel Disk, il dispositivo usato da Yugi e dai suoi compagni per dare vita agli scontri della serie, in un’edizione molto particolare, che richiamava il design, anche del packaging, riprodotto in modo fedele al modello venduto tra la fine degli anni 90 e l’inizio degli anni 2000. In vista delle feste natalizie però, Konami ha voluto sperimentare, realizzando un simpatico e incredibilmente dettagliato cuscino a forma del Duel Disk.

È stata la pagina Twitter @YuGiOhNewsTCG ha mostrare il prodotto con alcune immagini promozionali, che trovate in calce, dove si nota la volontà di renderlo un vero e proprio cuscino per schiacciare dei rapidi pisolini, con tanto di spazio per inserire il braccio. Per chiunque fosse interessato è già possibile acquistarlo sullo store di OCG KC ad un prezzo di 77.49 dollari americani.

Per concludere ricordiamo che per i 25 anni del franchise è stato pubblicato un set da collezione dedicato a Kaiba.