Yu-Gi-Oh!, arriva Età del Sovrano: il set è pieno di Rare Segrete del 25° Anniversario!

La nuova espansione mainline di Yu-Gi-Oh!, Età del Sovrano, è stata svelata da Konami a inizio settembre. Oggi, finalmente, Età del Sovrano arriva in tutti i negozi specializzati con un carico impressionante di carte rarissime: parliamo di ben 25 carte Rare Segrete del Quarto di Secolo, che potrebbero avere un valore esorbitante!

Età del Sovrano è arrivata il 19 ottobre in edicola e nei negozi specializzati: l'espansione porta avanti i festeggiamenti per il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!, iniziati ormai sei mesi fa, tra marzo e aprile. Proprio per questo motivo, il set porta con sé una profonda revisione delle rarità delle sue carte, integrando ben 25 Rare Segrete del Quarto di Secolo nella sua cardlist.

In totale, infatti, Età del Sovrano comprende 101 carte. Di queste, 100 saranno inedite, mentre una, Maghi del Legame e dell'Unità, è un reprint di una (rarissima) carta già vista in Nexus dei Duellanti, dove a sua volta era disponibile solo nel trattamento Rara Segreta del Quarto di Secolo. Anche a questo giro, la carta mostro con effetto presenta la medesima rarità esclusiva.

Oltre a Maghi del Legame e dell'Unità, la cardlist di Età del Sovrano è enorme: 100 carte, come ogni espansione mainline di Yu-Gi-Oh! che si rispetti. Di queste, 50 carte saranno Comuni, 26 saranno Super Rare, 14 saranno Ultra Rare e 10 saranno Rare Segrete. 24 di queste carte - più il già citato Maghi del Legame e dell'Unità - saranno disponibili in un trattamento alternativo Rara Segreta del Quarto di Secolo. Per il momento, sfortunatamente, non sappiamo quale sia il pull rate di questa rarità, anche se possiamo aspettarci che le variant che la adottano saranno estremamente ricercate dai collezionisti.

In ogni caso, Età del Sovrano supporta svariati temi e archetipi diversi: nuove carte sono in arrivo per il tema Mannadium, ma anche per gli archetipi XYZ (che riceveranno, per esempio, il Drago XYZ Ribellione Occhi Diversi), per gli archetipi Pendulum (per cui è in arrivo il Re Supremo Cancello Mago) e per il tema di Horus, che riceverà quattro carte direttamente collegate alle origini egizie di Yu-Gi-Oh!.