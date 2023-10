Yu-Gi-Oh!, arriva finalmente la nostalgica Pot Collection dell'Anfora dell'Avidità!

Dopo aver visto il Funko Pop di Jinzo da Yu-Gi-Oh!, un'altra delle carte più amate del popolare cardgame Konami riceve una nuova figure. Anzi, una vera e propria collezione in edizione limitata con 14 minifigure di altissima qualità e con una manciata di carte Rare Segrete del Quarto di Secolo. Ecco la collection dedicata all'Anfora dell'Avidità!

La Pot Collection dell'Anfora dell'Avidità di Yu-Gi-Oh! è stata svelata da Konami a inizio febbraio, ma solo negli scorsi giorni le prime unità della collezione in edizione limitata sono arrivate ai fan che l'hanno acquistata, perlomeno in Giappone. Vi ricordiamo infatti che la Pot Collection è stata lanciata a 159,99 Euro sul sito web di Konami ed è stata prodotta in quantità ridotte, destinate solo ai collezionisti più incalliti.

In totale, la Pot Collection comprende 14 minifigure, che ritraggono sia l'Anfora dell'Avidità che tutte le altre Anfore e Giare di Yu-Gi-Oh!, tra cui abbiamo l'Anfora della Generosità, la Giara dell'Avarizia, la Giara della Benevolenza, la Giara della Ricchezza, la Giara dell'Acquisizione, la Giara della Dualità, la Giara della Dicotomia, la Giara dei Desideri, la Giara della Prodigalità, la Giara della Prosperità, lo Spirito dell'Anfora dell'Avidità, la Murena dell'Avidità e la Scheggia dell'Avidità.

Come potete vedere dal tweet in calce, riportato dal profilo Yu-Gi-Oh! News, in ogni Pot Collection abbiamo anche una carta Rara Ultra Parallel per ciascuna giara o anfora, più tre versioni Rare Segrete del Quarto di Secolo dell'Anfora dell'Avidità. Tutte le carte saranno impacchettate singolarmente, perciò i collezionisti più accaniti potranno decidere di mantenerle "sealed" pur esponendo le minifigure delle giare.

Konami aveva annunciato già diversi mesi fa che la Pot Collection sarebbe arrivata in autunno, e sembra dunque aver mantenuto la promessa. L'azienda, comunque, sta evadendo in questi giorni gli ordini giapponesi: dovrebbe dunque essere solo una questione di settimane prima che anche gli ordini europei e americani arrivino a destinazione.