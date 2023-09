Yu-Gi-Oh!, arriva oggi il Tin del 25° anniversario: ci sono Exodia, Mago Nero e Neos

Mentre i duellanti occidentali attendono con ansia la nuova espansione di Yu-Gi-Oh!, Età del Sovrano, arriva oggi sul mercato italiano l'attesissimo Tin del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!: Eroi Duellanti, con tantissime carte tra le più amate di sempre del longevo cardgame targato Konami!



Come spiega il nome del prodotto, il Tin del 25° anniversario è dedicato agli eroi dell'anime di Yu-Gi-Oh!, che compaiono sul coperchio dell'edizione da collezione: tra di essi abbiamo alcune grandi icone del passato, come Yugi Muto (protagonista della prima stagione del cartone animato) e Jaden Yuki (al centro di Yu-Gi-Oh! GX), ma anche le "nuove leve" dell'anime, come Yuma Tsukumo (di Yu-Gi-Oh! Zexal) e Yuya Sakaki (di Yu-Gi-Oh! Arc-V).



Se, dopo aver letto il nostro speciale sul 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!, vi è tornata voglia di immergervi nel TCG di Konami, il Tin del 25° anniversario è il prodotto che fa per voi: al suo interno, infatti, troviamo 3 Mega Pack da 18 carte ciascuno, per un totale di 54 carte per Tin, così divise:

36 carte Comuni

3 carte Rare

3 carte Super Rare

6 carte Ultra Rare

6 carte Rare Segrete Prismatiche

A queste, poi, si aggiunge una carta Rara Segreta del Quarto di Secolo, scelta casualmente tra uno dei sedici mostri di cui vediamo gli artwork ai lati del Tin. Tra di essi abbiamo il Mago Nero, il Drago Nero Occhi Rossi, Exodia il Proibito, il Cyber Drago, Neos Eroe Elementale, il Drago Arcobaleno, il Drago Polvere di Stelle, il Drago Rosa Nera e Numero 39: Utopia.



Anche nei tre Mega Pack, poi, si trovano una serie di carte provenienti dai più recenti set di espansione di Yu-Gi-Oh!. In totale, la cardlist dei Mega Pack comprende 300 carte, tra cui alcune provenienti da set recenti quali Battaglia del Chaos, Forza Dimensionale, Esplosione Alaoscura, Maestri di Tattica e I Grandiosi Creatori.