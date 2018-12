Yu-Gi-Oh: arriva un prototipo di Duel Disk di Bandai

Gli annunci alla Jump Festa non sono tutti collegati agli anime e ai manga. Bandai Namco, tramite la sua sussidiaria PROPLICA che si occupa del ramo merchandising dell'azienda, ha mostrato un oggetto piuttosto interessante proveniente dall'universo di Yu-Gi-Oh.

Nell'immagine che potete vedere in calce, la Bandai ha mostrato il famoso strumento che i duellanti di Yu-Gi-Oh utilizzano per i duelli di carte. L'azienda ha ideato questo prototipo che non solo funziona regolarmente per l'inserimento di carte mostro, magie e trappole, ma è anche dotato di un display LCD funzionante per il conto dei Life Point.

Per l'occasione, l'account ufficiale Twitter della rivista V-Jump, che ha accolto diversi manga spin-off di Yu-Gi-Oh degli ultimi anni, ha mostrato la replica con la didascalia "L'imperatore sta indossando un Duel Disk?! Oggi, alla Jump Festa, il brand PROPLICA ha annunciato i propri sforzi nello sviluppare un nuovo prodotto Duel Disk!"