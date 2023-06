Yu-Gi-Oh!, arriva una nuova rarità: vi presentiamo le Rare Segrete del Quarto di Secolo!

Entriamo finalmente nel vivo delle uscite estive di Yu-Gi-Oh!. La nuova espansione del cardgame Konami, Battaglie della Leggenda: Vendetta Mostruosa è arrivato in edicola il 22 giugno, portando con sé la bellezza di 102 carte e una rarità del tutto nuova: ecco le carte Rare Segrete del Quarto di Secolo!

Andiamo però con ordine: Battaglie della Leggenda: Vendetta Mostruosa è un nuovo booster set composto da 102 carte, 62 delle quali sono Ultra Rare mentre altre 40 sono Rare Segrete. Ogni pacchetto conterrà 4 carte Ultra Rare e una carta Rara Segreta, mentre ben 25 carte del set saranno disponibili anche come Rare Segrete del Quarto di Secolo.



Ma che cosa sono, esattamente le carte Rare Segrete del Quarto di Secolo? Si tratta di un nuovo tipo di rarità, lanciato in occasione del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! e comparso finora solo in tin e pack da collezione, quasi tutti limitati al mercato giapponese: prima di Battaglie della Leggenda: Vendetta Mostruosa, le Rare Segrete del Quarto di Secolo sono state inserite in Europa solo nella Collezione Leggendaria del 25° anniversario del cardgame Konami, dove tale rarità è stata limitata a sole sei carte, ossia le tre Divinità Egizie, il Drago Bianco Occhi Blu, il Mago Nero e il Drago Nero Occhi Rossi.



La Rarità Segreta del Quarto di Secolo è simile al trattamento riservato alle carte Rare Segrete, con la differenza che l'intera carta è foil, e non solo l'artwork. Inoltre, impresso al centro della textbox della carta troviamo il watermark del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh, mentre il nome della carta è dorato, esattamente come avverrebbe per un'Ultra Rara. Si tratta di un tipo di rarità molto simile alle Rare Segrete del 20° Anniversario, già viste in Giappone cinque anni fa.



Tra le nuove carte Rare Segrete del Quarto di Secolo abbiamo diversi mostri amatissimi dai fan, come Neos Armato e Drago Armato Oscuro, ma anche Dante, Viaggiatore dell'Abisso Bruciante e Assaltatrice del Cielo Mobilitazione - Ingaggiare!. In totale, in Battaglie della Leggenda: Vendetta Mostruosa ci saranno 52 nuove carte e 50 reprint d'eccezione, come le magie Buco Nero e Spaccatura Dimensionale.