Yu-Gi-Oh: arriva la replica perfetta del Millennium Puzzle, la sfida proposta da Bandai

Gran parte del successo di Yu-Gi-Oh! va ricondotto al giorno d’oggi principalmente al gioco di carte collezionabili pubblicato da Konami. Infatti, le nuove stagioni dell’anime non riescono a spiccare come invece fecero le prime, indimenticabili, avventure di Yugi Muto e compagni, nate dalla fantasiosa mente del compianto Kazuki Takahashi.

Se gli autori hanno continuato ad aggiungere mostri e creature sempre più bizzarre, stravaganti, originali nel gioco di carte e nell’anime, sono pochi gli artefatti del mondo di Yu-Gi-Oh che possono vantare la popolarità del Millennium Puzzle, il rompicapo a forma di piramide che Yugi eredita da suo nonno e che avvia in qualche modo la narrazione della serie e segna il collegamento delle vicende con l’epoca risalente all’Antico Egitto.

Un oggetto così rappresentativo della prima serie che ancora oggi continua a ricevere merchandise, come l’ultima proposta da Bandai del Millennium Puzzle Ultimagear Model Kit, che, come potete vedere dalle immagini in calce, presenta il contenitore dei vari pezzi da assemblare, a forma di sarcofago, ed è venduto al prezzo di 43,99 dollari. Si tratta di un rompicapo all’apparenza semplice ma che, come sottolinea anche la descrizione dell’oggetto, risulta una vera sfida d’ingegno e intuizione.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa perfetta replica del Millennium Puzzle nei commenti.