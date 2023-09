Yu-Gi-Oh!: arriva a sorpresa la nuova banlist, ma i duellanti non sono convinti

La banlist di giugno 2023 di Yu-Gi-Oh! aveva visto la fuoriuscita dall'elenco delle carte limitate di Cambiare Idea e Yata-Garasu, che hanno trascorso gran parte delle ultime due decadi all'interno della lista dei mostri, delle magie e delle trappole proibite. Ora, la banlist di Yu-Gi-Oh! di settembre rimescola ancora una volta le carte in tavola.

La nuova banlist entrerà in vigore dal 25 settembre e comporterà una serie di cambiamenti di peso per il gioco competitivo. In totale, le carte toccate dalla nuova lista sono cinque, ovvero:

Kashtira Arise-Heart, che è stata bannata dal gioco competitivo

dal gioco competitivo Bystial Magnamhut, limitata ad una copia per ogni deck

Spazio del Chaos, limitata ad una copia per ogni deck

Salamagna Gazzella, che passa da limitata a unlimited

Araldo della Luce Arancione, che passa da semi-limitata a unlimited

Di solito, la banlist autunnale arriva a inizio ottobre, e non a metà settembre come è successo quest'anno. Difficile dire perché Konami abbia anticipato la release della lista, anche se la scelta potrebbe essere l'esito di una concomitanza di eventi, quali la vittoria dell'archetipo Dragon Link ai Campionati Mondiali 2023 di Yu-Gi-Oh! e l'arrivo del set Duellanti Leggendari: Vulcano Brucianima nei negozi.

In particolare, la banlist va a depotenziare l'archetipo Dragon Link con la limitazione di Spazio del Chaos ad una copia per carta, mentre al contempo aiuta l'archetipo Salamagna (protagonista proprio dell'espansione Vulcano Brucianima) permettendo l'inserimento di un numero maggiore di copie di Salamagna Gazzella in ciascun deck. In ogni caso, bisogna anche considerare che la banlist copre solo cinque carte: un numero piuttosto basso rispetto al solito, che indica come al momento il gioco competitivo di Yu-Gi-Oh! goda di salute relativamente buona in termini di bilanciamento.

Il primo evento competitivo in cui la nuova banlist sarà in vigore sarà il YCS di Dortmund 2023, nel quale capiremo se effettivamente i cambiamenti apportati da Konami, per quanto minimali, riusciranno a modificare drasticamente l'assetto del metagame di Yu-Gi-Oh!. Intanto, però, non mancano le polemiche tra i duellanti: tra chi critica l'azienda per il ban inferto a Kashtira Arise-Heart e chi recrimina la mancata inclusione di mostri, magie e trappole di altri archetipi, sembra che la nuova banlist non sia stata apprezzata da tutti i giocatori.