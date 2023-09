Yu-Gi-Oh!, arrivano i Re del Fuoco! Svelato il nuovo Structure Deck

Tra le uscite di Yu-Gi-Oh! di settembre 2023 ci sarà il nuovo Structure Deck: Il Re Cremisi, in arrivo verso la fine di questo mese. In parallelo, però, in Giappone uscirà anche il nuovo Structure Deck R: Onslaught of the Fire Kings, o "Carica dei Re di Fuoco". Ovviamente, il deck verrà presto lanciato anche in Italia!



La versione occidentale del mazzo si chiamerà semplicemente "Fire Kings", o "Re di Fuoco" e uscirà in Europa il 7 dicembre 2023, giusto in tempo per la fine dell'anno e per la stagione natalizia. Si tratta del 58° Structure Deck ufficiale del cardgame Konami, collocandosi immediatamente dopo il mazzo "Il Re Cremisi" in uscita tra un paio di settimane.

In totale, Fire Kings comprende 48 carte, di cui:

40 Carte Comuni

3 Carte Super Rare

5 Carte Ultra Rare

Nella versione giapponese del mazzo abbiamo anche un pacchetto da cinque carte (una Ultra Rara e 4 Super Rare) intitolato "Secondo Coming of the Eternal Flames' Ruler Pack". Al suo interno, sarà possibile reperire una serie di carte capaci di potenziare l'archetipo di base del mazzo.



A proposito di quest'ultimo, la cardlist completa del mazzo giapponese è già disponibile su YugiPedia, che ci svela che la cover card del deck sarà il Sacro Re del Fuoco Garunix (traduzione nostra), un mostro con attributo fuoco di tipo Bestia Alata/Effetto, Livello 8 e con 2.700 punti di attacco e 1.700 di difesa. L'effetto della carta permette al mostro di auto-evocarsi specialmente dal Cimitero quando un mostro di attributo Fuoco viene distrutto, oppure di sacrificare un mostro con attributo Fuoco per guadagnare attacco pari alla metà del mostro distrutto.



Ovviamente, l'archetipo del deck sarà "Re del Fuoco", e sarà ispirato al mostro mitologico della Fenice, rappresentata dallo stesso Garunix. Il tema, insomma, vi permetterà di evocare specialmente dalla mano o dal cimitero una pletora di mostri, a patto di avere una o più creature Fuoco da sacrificare (o da far sconfiggere al nemico per attivare la catena degli effetti dei Re del Fuoco).