Yu-Gi-Oh!: in arrivo il set-nostalgia Monstrous Revenge, con i nuovi Mago Nero e Neos

Dopo aver scoperto la data d'uscita di Cyberstorm Access, il secondo set "principale" di Yu-Gi-Oh! in arrivo nel 2023, arriva oggi un'altra gradita conferma: subito dopo Cyberstorm Access, infatti, un nuovo mini-set "Battaglie della Leggenda" farà il suo debutto nel TCG targato Konami, portando con sé un enorme carico di nostalgia.

Il nome completo del set è Battaglie della Leggenda: Vendetta Mostruosa, o, in inglese, Battles of Legend: Monstrous Revenge, mentre l'identificativo dell'espansione è BLMR. Il set è la trasposizione nel TCG dell'espansione Animation Chronicle 2023 dell'OCG giapponese, in uscita nel Sol Levante il 10 giugno prossimo. In occidente, invece, Battaglie della Leggenda: Vendetta Mostruosa arriverà il 23 giugno 2023 in tutte le edicole e nei negozi specializzati e il 21 dello stesso mese negli OTS store.



In totale, il set comprende 102 carte: benché non si tratti di un'espansione mainline, come la già citata Cyberstorm Access o come Ipernova Fotonica, il nuovo prodotto della linea Battaglie della Leggenda avrà una cardlist piuttosto corposa, che potrebbe dare una "spinta" a qualche archetipo del TCG finito in secondo piano negli ultimi anni.

Ancora meglio, Battaglie della Leggenda: Vendetta Mostruosa sarà un set all-foil, perché comprenderà 62 carte Ultra Rare e 40 carte Rare Segrete. Di queste, almeno 20 carte saranno disponibile anche in una rarità finora ignota nel TCG (fatte salve alcune edizioni per collezionisti, come la Legendary Collection del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!), che sarà chiamata Rara Segreta del Quarto di Secolo proprio perché è stata introdotta in occasione del venticinquesimo anniversario del TCG di Konami.



Venendo al set in sé, come gli altri "Battaglie della Leggenda" anche Vendetta Mostruosa è un'espansione quasi completamente votata alla nostalgia, che punta a riprendere archetipi del passato più o meno recente di Yu-Gi-Oh! ed a fornire loro del supporto extra. Per esempio, tra le carte confermate per il set abbiamo "Mago Nero, il Cavaliere della Magia dei Draghi" (traduzione nostra dall'inglese "Dark Magician the Knight of Dragon Magic"), chiaramente ispirato al deck di Yugi Muto, oppure "Neos Armato" ("Armed Neos" in inglese), che invece ci sprofonda nei tempi di Yu-Gi-Oh! GX.