Yu-Gi-Oh!, Attenzione alle Trappolatrici: il nuovo Structure Deck è un best buy!

Il deck di Yu-Gi-Oh! Attenzione alla Trappolatrice è arrivato in edicola a fine febbraio: nonostante gli Structure Deck del TCG Konami siano solitamente dei prodotti poco interessanti, quello dedicato alle Trappolatrici è un vero e proprio gioiellino per i giocatori più accaniti quanto per i novizi.

Le Trappolatrici sono tornate!

Partiamo con i dati tecnici: il mazzo è intitolato “Attenzione alla Trappolatrice”, è stato lanciato il 26 febbraio e comprende un totale di 48 carte, divise in 40 Comuni, 5 Super Rare e 3 Ultra Rare. La cardlist del mazzo è la seguente:

1x Trappolatrice Pudica

1x Trappolatrice Arachnocampa

1x Trappolatrice Atrax

1x Trappolatrice Myrmeleo

1x Trappolatrice Nepenthes

1x Trappolatrice Dionaea

1x Trappolatrice Genlisea

1x Trappolatrice Vesciculo

1x Kumongous, il Kaiju Filo Appiccicoso

1x Contrattaccante “C”

1x Insetto Risonanza

1x Bocciolo di Fuoco Solitario

1x Fioritura di Cenere & Gioiosa Primavera

1x Amante Rosa

1x Saggio dei Fiori

1x Meck-Cavaliere Crepuscolo Viola

1x Meck-Cavaliere Cielo Blu

1x Artefatto Moralltach

1x Mano di Fuoco

1x Mano di Ghiaccio

1x Mano di Tuono

1x Giardino Trappolatour

1x Sintonia Trappolatrigante

1x Raigeki

1x Spolverino dell’Arpia

1x Incubo Buco Trappola Terrificante

1x Buco Trappola

1x Buco Trappola Senza Fine

1x Buco Trappola Vuoto

1x Buco Trappola Incubo Trappolatrice

1x Buco Trappola Chiusa

1x Buco Trappola dello Scavatombe

1x Trucco Trappola

1x Cavalieri Fantasma dell’Ombra Brigantina

1x Artefatto Rifugio

1x Naturia l’Albero Sacro

1x Scontro ad Armi Pari

1x Trappolatrice Rafflesia

1x Trappolatrice Allomerus

1x Trappolatrice Cularia

1x Trappolatrice Pinguicula

1x Trappolatrice Atypus

1x Trappolatrice Sera

1x Trappolatrice Mantis

1x Trappolatrice Bucolutea

Le carte in grassetto nell’elenco sono delle novità assolute, mentre le altre sono dei reprint: come potete notare, solo 8 carte su 48 sono davvero nuove, mentre le altre 40 sono delle ristampe. Nulla di troppo strano, specie se consideriamo che ormai l’archetipo Trappolatrice ha una decina d’anni alle spalle e a sua volta si rifà alle carte trappola “Buco Trappola”, introdotte agli albori del TCG Konami.



Non fatevi però trarre in inganno: con il supporto offerto dalle nuove carte, l’archetipo delle Trappolatrici è vivo e vegeto, e potrebbe darvi qualche soddisfazione anche nel metagame e nei tornei locali. Anzi, a dir la verità, persino una lista “base” creata con tre copie dello Structure Deck “Attenti alla Trappolatrice!” potrebbe garantirvi qualche successo nei tornei: proprio questo incredibile rapporto qualità/prezzo rende Attenzione alla Trappolatrice! un acquisto consigliatissimo per tutti, dai collezionisti storici a novizi di Yu-Gi-Oh!, fino a chi si riavvicina al gioco di carte di Konami dopo anni dall’apertura dell’ultima bustina.

Prima di addentrarci nell’analisi delle nuove carte e dell’archetipo in sé, sappiate anche che il mazzo Trappolatrice può essere aggiornato o implementato con altre carte molto facilmente, visto che il tema è in circolazione già da tempo e che le carte di supporto già sul mercato sono tante e il loro costo è relativamente basso. Ciò non significa però che tre copie dello Structure Deck non vi basteranno per vincere qualche partita: al contrario, il consiglio è quello di provare il deck nella sua versione “standard”, e solo in un secondo momento, se il tema vi piace, effettuare l’upgrade acquistando altre carte sul mercato secondario.



Un supporto con i fiocchi

L’archetipo Traptrix, o “Trappolatrice” in italiano, è un tema squisitamente control basato sui Buchi Trappola: le Trappolatrici sono dei mostri Pianta o Insetto immuni ai buchi trappola che, con i loro effetti, vi permettono di mettere sul campo le svariate trappole “Buco Trappola” presenti nel deck, in modo da controllare la board del vostro avversario, privandolo di preziosi mostri e risorse, che vengono direttamente inviati al cimitero o banditi.



Finora, l’archetipo Trappolatrice ha avuto due grandi debolezze. La prima è che esso non ha mai avuto una finisher vera e propria: controllare la board è facile, questo è indubbio, ma c’è una gran differenza tra evitare la vittoria dell’avversario e vincere a nostra volta. Ora, però, il problema sembra risolversi con la Trappolatrice Atypus, uno dei due boss monster dello Structure Deck. La carta, infatti, vi permette di fornire 1.000 punti aggiuntivi di attacco a tutte le vostre Trappolatrici mentre avete una trappola normale nel cimitero (ovvero un “Buco Trappola” qualsiasi). In questo modo, a patto di avere una buona board, Atypus dovrebbe darvi un boost di attacco sufficiente per finire il vostro avversario in un turno o due.

L’altra debolezza dell’archetipo è invece “genetica”: basandosi sulle trappole “Buco”, il tema è essenzialmente inutile giocando per secondi. I removal del deck, infatti, non permettono di ripulire una board già piena, ma al più di prevenire nuove evocazioni. Giocando per secondi, magari contro un avversario che in un turno o due riesce a riempire la sua metà campo, sareste andati sicuramente incontro ad un KO. Ora, però, con carte quali Trappolatrice Bucolutea e Trappolatrice Pinguicula potete “tamponare” il problema, risolvendo almeno in parte uno dei difetti più grandi del mazzo.



In tal senso, la condizione di vittoria del mazzo diventa quella di attivare l’effetto di Trappolatrice Sera il più possibile, utilizzandolo insieme a quello di Trappolatrice Atypus per costruire una board quanto più ampia possibile in breve tempo e, dopo aver prosciugato le risorse dell’avversario con i vostri Buchi Trappola, effettuare un grande attacco finale con tutti i vostri mostri per finire la partita. Certo, la strategia non è consistente come quelle dei deck in cima al competitivo, ma è bello vedere che, dopo lo scossone al meta di Ipernova Fotonica, Konami abbia pensato anche ai giocatori che non vogliono spendere tantissimi soldi per un mazzo capace di “girare” bene ai tornei locali.