Yu-Gi-Oh!: l'autopsia conferma il motivo del decesso di Kazuki Takahashi

Pochi giorni fa, la community è rimasta scioccata dalla notizia della morte dell'autore di Yu-Gi-Oh!, il mangaka Kazuki Takashi. Finalmente, il medico legale ha effettuato un'autopsia che ha confermato il motivo del decesso.

Il 6 luglio 2022, alle ore locali 10:30, in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini la guardia costiera giapponese ha ritrovato il corpo esanime di Takahashi a circa 300 metri dalla costa di Nago, Okinawa. Ad alcuni giorni dall'infausto ritrovamento, l'autore 60enne è stato sottoposto ad autopsia.

Stando alle informazioni diffuse dai medici legali, Kazuki Takahashi è morto per annegamento. Non si sospettano coinvolgimenti criminali, poiché le autorità hanno riportato che al momento del ritrovamento il sensei indossava attrezzatura per lo snorkeling. Dunque, è probabile che la morte dell'artista sia dovuta a un semplice, sfortunato incidente.

Weekly Shonen Jump ha salutato l'autore di Yu-Gi-Oh!, il quale ha dato vita a una delle hit più di successo di Shueisha e a uno dei franchise più ricchi dell'industria giapponese. Nel corso della sua carriera di successo, Takahashi ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui il Comic-Con International's Inkpot Award nel luglio 2015, la iella, però, lo ha strappato alla vita. La sua eredità, vivrà per sempre nel Duel Monster e nei personaggi da lui creati.