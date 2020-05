Yu-Gi-Oh!: Bakura combatte il virus in una nuova illustrazione di Takahashi

Yami Bakura è uno dei primi antagonisti di livello con cui i nostri protagonisti devono confrontarsi in Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Il creatore della serie, Kazuki Takahashi, ha omaggiato il personaggio con un nuovo artwork, realizzato per esorcizzare il Coronavirus.

Nell'illustrazione visibile in calce all'articolo, lo stile peculiare dell'artista salta subito all'occhio. Il protagonista della sua rappresentazione affronta il temibile pericolo virale con la veemenza che l'ha contraddistinto fin dalla sua prima apparizione.

Nella serie animata di Duel Monsters, Bakura duella sia con Yugi che con diversi antagonisti, come Pegasus e Marik, nel tentativo di sconfiggere quanti più avversari di valore possibili. Possiamo considerarlo una sorta di antitesi di Yugi. Possiede un cimelio dell'antico Egitto, noto come Millennium Ring, in esso è rinchiuso uno spirito malvagio, l'alter ego Yami Bakura.

Il potere di questo artefatto è in grado di localizzare gli altri Oggetti del Millennio, rivelando la posizione del castello di Pegasus, che nascondeva il Millennium Eye. Inoltre, sotto l'influenza del Millennium Ring, Bakura assume un comportamento maligno e spietato, che lo spinge a rubare il resto degli oggetti magici attraverso il gioco delle ombre.

Restando in tema, recentemente il creatore di Yu-Gi-Oh ha pubblicato uno splendido sketch dedicato alla Giovane Maga Nera. Anche la community dell'opera si è organizzata per combattere il virus; un utente della board di reddit, infatti, si è inventato una mascherina a tema.