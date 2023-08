Yu-Gi-Oh!: la Barra del Millennio di Marik diventa realtà con questa incredibile replica!

Yu-Gi-Oh! ha da poco compiuto 25 anni e ciò che ha reso così longevo questo brand, oltre alle carte, sono i leggendari Oggetti del Millennio, misteriosi artefatti con poteri sovrannaturali. Tra questi c'è anche la Barra del Millennio, che ha ricevuto una bellissima replica. Vediamola insieme!

Questo oggetto molto particolare, talvolta tradotto erroneamente come Ascia del Millennio, ha il potere di controllare le menti delle persone e di estrarne il Ka, ovvero la manifestazione dell'anima di un individuo sotto forma di mostro. Per esempio il Ka di Kisara è il Drago Bianco Occhi Blu. Posseduta in origine dal sacerdote Seto, la cui reincarnazione è Seto Kaiba, viene custodita dagli Ishtar. Marik ruberà loro l'oggetto e lo consegnerà infine a Yugi.

Parlando della replica: è stata realizzata da Bandai e sarà disponibile a partire dal prossimo febbraio in Giappone e i pre-ordini sono già aperti. Le dimensioni saranno di 40 cm x 16 cm e il prezzo si aggirerà attorno agli 80 E. il materiale utilizzato è il PC-ABS, molto in voga nella stampa 3D, quindi non sarà in metallo, come molti avrebbero voluto, ma il risultato finale è comunque molto credibile.

E voi acquisterete questo oggetto? Sicuramente per i fan sfegatati del franchise è un'occasione da non lasciarsi scappare! Inoltre vi invitiamo a non perdervi le curiosità sul mondo creato dalla penna di Kazuki Takahashi, per esempio: quante versioni del Mago Nero ci sono nel TCG di Yu-Gi-Oh?