Yu-Gi-Oh!, Battaglie della Leggenda Capitolo 1 è qui: ci sono tante ristampe amatissime!

Dopo aver visto il ritorno di Yubel in Incubo Fantasma, un'altra grande novità è arrivata negli scorsi giorni per gli appassionati di Yu-Gi-Oh!. Il 22 febbraio, infatti, Konami ha pubblicato Battaglie della Leggenda: Capitolo 1, una raccolta di alcune delle carte più amate delle espansioni della serie "Battaglie della Leggenda".

Nello specifico, i mostri, le magie e le trappole di Battaglie della Leggenda: Capitolo 1 provengono dalle seguenti espansioni di Yu-Gi-Oh!:

Battaglie della Leggenda: Vendetta della Luce

Battaglie della Leggenda: Vendetta Implacabile

Battaglie della Leggenda: Vendetta dell’Eroe

Battaglie della Leggenda: Armageddon

A queste si aggiungeranno poi una pletora di carte provenienti dagli ultimi set di Yu-Gi-Oh! usciti in Italia e nel resto del mondo, molte delle quali saranno collegate ai mostri di Battaglie della Leggenda: Capitolo 1 a livello di tema, archetipo e meccaniche di riferimento. In totale, il set comprende ben 163 carte, divise in 10 Rare Segrete, 36 Ultra Rare e 117 Comuni.

A differenze delle altre espansioni di Yu-Gi-Oh!, Battaglie della Leggenda: Capitolo 1 non sarà venduto nei classici pacchetti, ma in box che comprenderanno due bustine da 18 carte ciascuna. Tra di esse abbiamo una Ultra Rara con nome color oro, due Ultra Rare con nome color argento e 15 Comuni. Le carte Rare Segrete possono sostituire una Ultra Rara in ciascun pacchetto. Inoltre, in ogni box troverete un dado collezionabile a caso su un totale di cinque.

Tra le carte più interessanti del set abbiamo il Glorioso Soldato Nero - Soldato del Chaos, l'Imperatore del Chaos, il Drago dell'Armageddon, ma anche Yubel, appena tornata in Incubo Fantasma, Numero 90: Signore Fotonico Occhi Galattici e Numero 11: Grande Occhio. Si tratta dunque di una serie di ristampe molto attese dai fan e dai giocatori più accaniti, che potranno potenziare il proprio deck a bassissimo prezzo!