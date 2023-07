Yu-Gi-Oh batte Dragon Ball: è l'anime degli anni '90 preferito dai fan

Yu-Gi-Oh durante gli anni '90 ha accompagnato bambini di tutto il mondo grazie al suo innovativo gioco di carte e alla serie anime. Tuttavia, in pochi si sarebbero aspettati che sarebbe stato incoronato come Miglior Anime degli anni '90, battendo anche titoli come Dragon Ball e Berserk.

Ancora oggi Yu-Gi-Oh è in voga, soprattutto fra i collezionisti di carte: è il caso di questa carta di Yu-Gi-Oh venduta a 300.000 dollari e che al momento rappresenta il pezzo più costoso di sempre.

La pagina Facebook Anime Tournament ha selezionato 32 serie anime provenienti dagli anni '90 per selezionare il Miglior Anime. Fra questi, il vincitore è risultato con grande stupore proprio Yu-Gi-Oh!, con una vittoria schiacciante di 9,9k voti rispetto al secondo classificato, che ha ottenuto 7,1k.

La serie animata Duel Monsters ha sconfitto una serie di anime classici: al secondo e al terzo posto troviamo rispettivamente Neon Genesis Evangelion e Dragon Ball Z. Yu-Gi-Oh! ha vinto tutte le sue serie contro Digimon Adventures, Sailor Moon e Initial D prima di accedere alla finale. Tra gli altri anime in gara troviamo Berserk 1997, Hunter x Hunter, Trigun, Pokemon e altri ancora.

Sebbene la vittoria sia stata fortemente acclamata dai fan, c'è chi ha criticato questa scelta: degli utenti si sono chiesti se fosse stato giusto inserire in primo luogo la serie, in quanto la prima stagione anime Yu-Gi-Oh, nata nel 1998, è stata associata alla serie Duel Monster, trasmessa per la prima volta in onda durante gli anni 2000. Questa forte controversia ha generato confusione tra i fan, visto che durante il torneo è stato utilizzato proprio il logo di Duel Monster.

Tuttavia, il noto anime ha sconfitto anche pilastri degli anni '90 come Cowboy Bebop, che i fan prevedevano sarebbe arrivato molto più in alto, mentre è stato sconfitto da un semplice Initial D. Fonte di critica è stata anche la vittoria di Neon Genesis Evangelion contro Yu Yu Hakusho.

